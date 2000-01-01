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"Мисс мира" Приянка Чопра показала, какой красоткой была в 17 лет

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Индийская актриса и модель Приянка Чопра показала архивный кадр 21-летней давности.
"Мисс мира" Приянка Чопра показала, какой красоткой была в 17 лет
"Мисс мира" Приянка Чопра показала, какой красоткой была в 17 лет
instagram.com/priyankachopra

Обладательница титула Мисс мира 2000, звезда фильма “Спасатели Малибу“, индийская актриса и модель Приянка Чопра обнародовала в соцсети архивный кадр. Знаменитость показала, как выглядела до победы в конкурсе красоты.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя восточная красотка, которая два года назад стала женой на 10 лет младшего американского актера и певца Джо Джонаса, разместила кадр 21-летней давности.

На снимке еще 17-летняя Приянка позировала в черных штанах, черном пиджаке с укороченными рукавами и майке с шахматным принтом. Чопра дополнила свой образ черными босоножками, браслетом и легким макияжем.

“Худая, злобная и все это в 17 лет“, - подписала раритетный кадр знаменитая индийская модель.

Приянка Чопра показала, какой красоткой была в 17 лет
Приянка Чопра показала, какой красоткой была в 17 лет
instagram.com/priyankachopra

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Теги: Приянка Чопра
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Источник: ivonа bigmir)net

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