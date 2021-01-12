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Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке

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Лора Созаева заявила, что ей тяжело было жить Виктором Павликом и сравнила себя с героиней фильма "Жена".
Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке
Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке
Facebook Лоры Созаевой

Бывшая супруга украинского исполнителя Виктора Павлика, Лора Созаева прокомментировала их 25-летние отношения. На своей странице в Facebook женщина намекнула, что ей трудно жилось с певцом. 

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Чтобы пользователи лучше поняли ее брак с Павликом, Лора предложила им посмотреть фильм “Жена“ 2017 года с Гленн Клоуз и Джонатаном Прайсом в главных ролях. 

“Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке? Что такое жизнь с творческой личностью? На каком фундаменте строиться карьера? Чем жертвует человек? Как играет на публику? Посмотрите этот фильм!“, - написала экс-жена Павлика.

Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке
Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке
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Фильм “Жена“ рассказывает историю Джоан Каслман, которая в течении сорока лет пишет литературные произведения вместо своего мужа, успешного писателя Джо Каслмана. Но когда Джо становится Нобелевским лауреатом, Джоан решает рассказать всю правду и развестись с супругом.

Напомним, что в прошлом году Виктор Павлик и Лора Созаева потеряли их общего сына. 21-летний Павел умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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Теги: Лора Созаева, Виктор Павлик
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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