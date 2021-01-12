Фигура-мечта: Анна Ризатдинова засветила стройные ножки в коротеньких шортах

Гимнастка Анна Ризатдинова поделилась новым фото с отдыха в Дубае.

Бронзовая призерка Олимпийских игр и финалистка проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова в очередной раз восхитила подписчиков идеальной фигурой. В своем аккаунте в Инстаграм 27-летняя гимнастка опубликовала свежее фото с отпуска в Дубае, ОАЭ. На снимке Анна позировала в холле одного из торговых центров.

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Для похода по магазинам девушка выбрала черный топ и мини-шорты с интересным геометрическим орнаментом и высокой талией. Эффектный образ спортсменка дополнила босоножками на шпильке и небольшой черной сумочкой на золотистой цепочке. В описании к новому кадру Ризатдинова рассказала, чем ей нравится Дубай.

Первый раз приезжала сюда к подруге после Олимпийских игр в 2016. И с тех пор влюблена в это место 😍. Я здесь не только отдыхала, но и проводила мастер-классы. Поэтому место для меня далеко не новое😉 Дубай сложно сравнивать с любыми другими городами. Здесь действительно всё так красиво, как на картинках. Мне кажется, это не может не понравиться. Здесь стараются создать всё самое лучшее. Если здание - то оно должно быть самым высоким в мире, если фонтан - то самым большим и ярким. Хотят выделиться и показать всё красочным 💥. Меня очень радует, что есть очень много мест, куда можно сходить с детьми 👩‍👦Хоть каждый день можно посещать что-то новое. Также просто сводит с ума количество ресторанов - на любой вкус и бюджет“, - написала гимнастка.

Кроме того, Ризатдинова похвасталась тем, что на днях посетила стейк-хаус Nusr-Et и познакомилась с известным шеф-поваром и героем мемов Нусретом Гёкче.

“Решила на днях порадовать себя и посетила стейк-хаус Nusr-Et. Я давно хотела туда попасть, потому что владелец и шеф-повар этого заведения Нусрет Гёкче - невероятно популярный. Несколько лет назад было много мемов с его участием 😄 - там он необычным способом посыпал мясо солью. Теперь я смогла не только увидеть это вживую собственными глазами, но и попробовать невероятные блюда. Так что теперь ещё одна маленькая мечта воплотилась в реальность 🤩“, - поделилась Анна.

Анна Ризатдинова засветила стройные ножки в коротеньких шортах instagram.com/anna_rizatdinova

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