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Анна Ризатдинова подсказала, как прийти в форму после новогодних праздников

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Советы от гимнастки Анны Ризатдиновой, как справится с лишними килограммами после новогодних праздников.
Анна Ризатдинова подсказала, как прийти в форму после новогодних праздников
Анна Ризатдинова подсказала, как прийти в форму после новогодних праздников
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка “Танцев со звездами 2019“ Анна Ризатдинова опубликовала новый пост с полезными советами для своих подписчиц. 

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя спортсменка решила подсказать девушкам, как справится с лишними килограммами после новогоднего застолья.  Анна разместила три рекомендации о том, как прийти в форму после праздников.

  • 1. Разгрузочные дни. Стоит провести детокс организма после перееданий. Перейти на овощи 🥬🥕, салаты 🥗. Хотя бы ужин должен состоять из лёгкой пищи.
  • 2. Тренировки. Но❗️ Ни в коем случае не нужно сразу давать тяжёлую для организма кардио нагрузку. Особенно после недельного сидения за столом. Вашему сердцу не нужны такие напряжения 🙅🏻‍♀. Советую начать со стретчинга, растяжки, пилатеса или йоги. Так тело постепенно начнёт входит в форму.
  • 3. Лайфхаки. Начинайте свой день со стакана тёплой воды. А ужин можете заменить кефиром 🥛. И поставьте на каждый день цель хотя бы минуту постоять в планочке. Главное - делать всё постепенно и не ожидать, что за один день можно прийти в идеальную форму.

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: ivonа bigmir)net

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