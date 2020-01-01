Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась фигурой в бикини

Актриса Дарья Петрожицкая запостила снимки с отдыха в Египте.

Актриса сериала “Папик“, финалистка “Голосу країни 10“ и участница “Танцев со звездами“ Дарья Петрожицкая похвасталась перед фанами зимним отпуском в теплых краях. Звезда отправилась на отдых в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала редкие фотографии в купальнике. На свежих кадрах Петрожицкая плавает в прозрачном круге по Красному морю. Для отдыха на пляже Дарья выбрала бикини черного цвета и оранжевый козырек от солнца. На снимках можно рассмотреть стройную фигуру актрисы.

Дарья Петрожицкая похвасталась фигурой в бикини instagram.com/petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая похвасталась фигурой в бикини instagram.com/petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая похвасталась фигурой в бикини instagram.com/petrozhitskaya

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