Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась фигурой в бикини
Актриса сериала “Папик“, финалистка “Голосу країни 10“ и участница “Танцев со звездами“ Дарья Петрожицкая похвасталась перед фанами зимним отпуском в теплых краях. Звезда отправилась на отдых в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала редкие фотографии в купальнике. На свежих кадрах Петрожицкая плавает в прозрачном круге по Красному морю. Для отдыха на пляже Дарья выбрала бикини черного цвета и оранжевый козырек от солнца. На снимках можно рассмотреть стройную фигуру актрисы.
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