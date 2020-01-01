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"В 2021 году хочу...": Анна Ризатдинова рассекретила свое заветное желание

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Гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала новое фото с сыном и рассказала, что мечтает приобрести в 2021 году.
"В 2021 году хочу...": Анна Ризатдинова рассекретила свое заветное желание
"В 2021 году хочу...": Анна Ризатдинова рассекретила свое заветное желание
instagram.com/anna_rizatdinova

Финалистка “Танцев со звездами 2019“ и бронзовая призерка Олимпийский игр Анна Ризатдинова растрогала фанов новой публикацией. Звезда рассекретила, какое желание загадает в новогоднюю ночь.

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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя гимнастка обнародовала новое фото с отдыха в Буковеле. На снимке Анна позировала с трехлетним сыном Романом от отношений с предпринимателем и экс-нардепом Александром Онищенко. В описании к кадру Ризатдинова призналась, что в 2021 году хочет построить семью.

“Друзья, продолжите фразу В 2021 я хочу... Я первая! В 2021 я хочу построить семью❤️“, - написала гимнастка.

Анна Ризатдинова с сыном Романом
Анна Ризатдинова с сыном Романом
instagram.com/anna_rizatdinova

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: ivonа bigmir)net

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