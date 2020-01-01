Оля Полякова похвасталась ремонтом в роскошном особняке

Певица Оля Полякова продемонстрировала результаты ремонта в своем загородном доме.

Знаменитая украинская певица, актриса, экс-тренер “Лиги смеха“ и звездный детектив шоу “Маска“ Оля Полякова поделилась с поклонниками результатами затяжного ремонта.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артистка провела экскурсию по новой комнате в своем загородном доме. Звезда пристроила к особняку веранду. В ролике можно увидеть камин, огромный обеденный стол, мягкие кушетки и кресла-качалки. Изюминкой веранды Поляковой являются панорамные окна с видом на озеро.

Смотрите, как выглядит особняк Оли Поляковой:

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