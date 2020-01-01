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Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото

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Певица Тина Кароль поделилась в Инстаграм пикантной фотографией.
Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская исполнительница, тренер вокального проекта “Голос країни“ и ведущая шоу “Танці з зірками“ Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантной публикацией.

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Так, в своем профиле в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала свежий кадр из фотосессии, автором которой является фэшн-фотограф Ксения Каргина. На черно-белом снимке Кароль засветила обнаженную грудь в черном платье с огромным вырезом на спине. Волосы артистки были собраны в пучок, а на лице - легкий макияж.

“Я скорее лёд, чем снег“, - подписала фото Тина.

Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
instagram.com/tina_karol

Пользователи Сети оставили много комментариев под соблазнительным кадром певицы:

  • Скорее огонь, чем лёд🔥😍
  • Вы лучик света 🔥❤️
  • Роскошная😍❤️
  • Обалденное фото🔥🔥🔥
  • Неймовірна😍
  • Вау!🔥🍷
  • Зачаровывающая как и лёд❄️
  • мой айсберг ❤️

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivonа bigmir)net

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