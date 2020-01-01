Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
Знаменитая украинская исполнительница, тренер вокального проекта “Голос країни“ и ведущая шоу “Танці з зірками“ Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантной публикацией.
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Так, в своем профиле в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала свежий кадр из фотосессии, автором которой является фэшн-фотограф Ксения Каргина. На черно-белом снимке Кароль засветила обнаженную грудь в черном платье с огромным вырезом на спине. Волосы артистки были собраны в пучок, а на лице - легкий макияж.
“Я скорее лёд, чем снег“, - подписала фото Тина.
Пользователи Сети оставили много комментариев под соблазнительным кадром певицы:
- Скорее огонь, чем лёд🔥😍
- Вы лучик света 🔥❤️
- Роскошная😍❤️
- Обалденное фото🔥🔥🔥
- Неймовірна😍
- Вау!🔥🍷
- Зачаровывающая как и лёд❄️
- мой айсберг ❤️
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