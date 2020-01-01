Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото

Певица Тина Кароль поделилась в Инстаграм пикантной фотографией.

Знаменитая украинская исполнительница, тренер вокального проекта “Голос країни“ и ведущая шоу “Танці з зірками“ Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантной публикацией.

Читай также: В Сети появился тизер продолжения культового сериала “Секс в большом городе“

Так, в своем профиле в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала свежий кадр из фотосессии, автором которой является фэшн-фотограф Ксения Каргина. На черно-белом снимке Кароль засветила обнаженную грудь в черном платье с огромным вырезом на спине. Волосы артистки были собраны в пучок, а на лице - легкий макияж.

“Я скорее лёд, чем снег“, - подписала фото Тина.

Тина Кароль обнажила грудь на новом фото instagram.com/tina_karol

Пользователи Сети оставили много комментариев под соблазнительным кадром певицы:

Скорее огонь, чем лёд🔥😍

Вы лучик света 🔥❤️

Роскошная😍❤️

Обалденное фото🔥🔥🔥

Неймовірна😍

Вау!🔥🍷

Зачаровывающая как и лёд❄️

мой айсберг ❤️

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.