51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике
Звезда фильма “Стриптизерши“, американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает делиться с подписчиками новыми фотографиями с отдыха возле океана на островах Теркс и Кайкос. На этот раз 51-летняя знаменитость показала кадр, сделанный во время ее занятий сапбордом.
Читай также: Победительница “Холостяка 10“ Даша Ульянова запостила пляжные фото из Дубая
На своей странице в Инстаграм Лопес обнародовала снимок, где она позировала на доске с веслом в руке. Дженнифер продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в слитном купальнике изумрудного оттенка. Свой образ она дополнила стильными очками и браслетами.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Фигура-мечта: Анна Ризатдинова засветила стройные ножки в коротеньких шортах
- Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил