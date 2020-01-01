Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике

Комментариев: 0
Джей Ло поделилась новым снимком с отдыха на пляже.
51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике
51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике
instagram.com/jlo

Звезда фильма “Стриптизерши“, американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает делиться с подписчиками новыми фотографиями с отдыха возле океана на островах Теркс и Кайкос. На этот раз 51-летняя знаменитость показала кадр, сделанный во время ее занятий сапбордом.

Читай также: Победительница “Холостяка 10“ Даша Ульянова запостила пляжные фото из Дубая

На своей странице в Инстаграм Лопес обнародовала снимок, где она позировала на доске с веслом в руке. Дженнифер продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в слитном купальнике изумрудного оттенка. Свой образ она дополнила стильными очками и браслетами.

Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике
Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике
instagram.com/jlo
 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь