51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике

Джей Ло поделилась новым снимком с отдыха на пляже.

Звезда фильма “Стриптизерши“, американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает делиться с подписчиками новыми фотографиями с отдыха возле океана на островах Теркс и Кайкос. На этот раз 51-летняя знаменитость показала кадр, сделанный во время ее занятий сапбордом.

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На своей странице в Инстаграм Лопес обнародовала снимок, где она позировала на доске с веслом в руке. Дженнифер продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в слитном купальнике изумрудного оттенка. Свой образ она дополнила стильными очками и браслетами.

Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой в купальнике instagram.com/jlo

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