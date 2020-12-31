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Смелое фото: Звезда "Женского квартала" снялась топлес

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Ирина Сопонару на новом фото позировала с обнаженной грудью.
Смелое фото: Звезда "Женского квартала" снялась топлес
Смелое фото: Звезда "Женского квартала" снялась топлес
instagram.com/irinasoponaru

Звезда “Женского квартала“, экс-участница “Лиги смеха“ и актриса “Одного разу під Полтавою“ и “Країна У“ Ирина Сопонару поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм артистка обнародовала смелый снимок, где она позировала топлес. Девушка стояла боком к камере, прикрыв обнаженную грудь рукой и демонстрируя изящную спину. Из одежды на Ирине были черные колготы и черные полусапожки на шпильках.

“Продолжение следует“, — прокомментировала снимок Сопонару на английском языке.

Звезда
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару снялась топлес
instagram.com/irinasoponaru

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Теги: Ирина Сопонару, Женский квартал, топлес
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Источник: ivonа bigmir)net

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