Смелое фото: Звезда "Женского квартала" снялась топлес

Ирина Сопонару на новом фото позировала с обнаженной грудью.

Звезда “Женского квартала“, экс-участница “Лиги смеха“ и актриса “Одного разу під Полтавою“ и “Країна У“ Ирина Сопонару поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм артистка обнародовала смелый снимок, где она позировала топлес. Девушка стояла боком к камере, прикрыв обнаженную грудь рукой и демонстрируя изящную спину. Из одежды на Ирине были черные колготы и черные полусапожки на шпильках.

“Продолжение следует“, — прокомментировала снимок Сопонару на английском языке.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару снялась топлес instagram.com/irinasoponaru

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