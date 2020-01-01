В купальнике на яхте: Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом

Бразильская модель Изабель Гулар показала, как развлекается на яхте в компании подружек.

Один из “ангелов“ Victoria's Secret, известная бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает делиться с пользователями Инстаграма пикантными фотографиями с отдыха на острове Сен-Бартелеми.

Читай также: Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке

На этот раз 36-летняя знаменитость решила показать, как проводит время со своими подружками на яхте. На откровенных кадрах Изабель в компании других девушек позировала в раздельном белом купальнике в розовую клетку, темных очках и панамке, демонстрируя на камеру идеальную фигуру и роскошный загар.

“Моя БАНДА! Девушки просто хотят солнышка“, - подписала одну из фотографий Гулар.

Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом instagram.com/izabelgoulart

Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом в купальнике instagram.com/izabelgoulart

Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом в купальнике instagram.com/izabelgoulart

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.