Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В купальнике на яхте: Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом

Комментариев: 0
Бразильская модель Изабель Гулар показала, как развлекается на яхте в компании подружек.
В купальнике на яхте: Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом
В купальнике на яхте: Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом
instagram.com/izabelgoulart

Один из “ангелов“ Victoria's Secret, известная бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает делиться с пользователями Инстаграма пикантными фотографиями с отдыха на острове Сен-Бартелеми.

Читай также: Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке

На этот раз 36-летняя знаменитость решила показать, как проводит время со своими подружками на яхте. На откровенных кадрах Изабель в компании других девушек позировала в раздельном белом купальнике в розовую клетку, темных очках и панамке, демонстрируя на камеру идеальную фигуру и роскошный загар. 

“Моя БАНДА! Девушки просто хотят солнышка“, - подписала одну из фотографий Гулар.

Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом
Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом
instagram.com/izabelgoulart
Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом в купальнике
Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом в купальнике
instagram.com/izabelgoulart
Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом в купальнике
Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом в купальнике
instagram.com/izabelgoulart

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Изабель Гулар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь