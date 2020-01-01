В купальнике на яхте: Супермодель Изабель Гулар похвасталась загоревшим телом
Один из “ангелов“ Victoria's Secret, известная бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает делиться с пользователями Инстаграма пикантными фотографиями с отдыха на острове Сен-Бартелеми.
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На этот раз 36-летняя знаменитость решила показать, как проводит время со своими подружками на яхте. На откровенных кадрах Изабель в компании других девушек позировала в раздельном белом купальнике в розовую клетку, темных очках и панамке, демонстрируя на камеру идеальную фигуру и роскошный загар.
“Моя БАНДА! Девушки просто хотят солнышка“, - подписала одну из фотографий Гулар.
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