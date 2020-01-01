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25-летняя супруга Виктора Павлика поделилась первыми подробностями беременности

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Екатерина Репяхова рассказала, когда рассекретила Виктору Павлику пол их будущего ребенка.
25-летняя супруга Виктора Павлика поделилась первыми подробностями беременности
25-летняя супруга Виктора Павлика поделилась первыми подробностями беременности
instagram.com/repyahovakate

В воскресенье, 10 января, молодая жена украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова сообщила подписчикам радостную новость. В 2021 году она впервые станет мамой. 

25-летняя девушка уже опубликовала в Инстаграм несколько фото с округлившимся животом. А сегодня она поделилась с фанами первыми подробностями беременности и ответить на самые часто задаваемые вопросы.

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Так, супруга Павлика отметила, что решила пока не разглашать строк беременности и пол ее первенца. Однако, будущая мама рассекретила, что накануне 55-летия звездного мужа, 30 декабря, состоялась вечеринка, на которой самые близкие люди узнали, кого она подарит мужу - сына или дочь.

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Также Екатерина рассказала, что беременность была запланированная. Однако, когда тест показал две полоски, она долго не могла поверить и несколько раз пересдавала анализы.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: ivonа bigmir)net

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