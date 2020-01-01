Певица SLAVIA поделилась кадрами из пляжной фотосессии.

Жена Дзидзьо снялась в мокром купальнике на пляже в Доминикане instagram.com/slavia_official

Жена лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы, украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) продолжает делиться с пользователями Сети новыми снимками с отдыха в Доминиканской республике.

Читай также: “Сожалею, что все так сложилось“: Андрей Рыбак высказался о своем участии в Холостячки“

На своей странице в Инстаграм артистка обнародовала подборку кадров из пляжной фотосессии. На фото и видео можно увидеть, как SLAVIA позировала в воде, демонстрируя стройную фигуру в желтом купальнике. На других кадрах звезда лежала на песке. Еще на одних снимках супруга Дзидзьо держала в руках морские звезды.

“Неймовірного кольору Карибське море, білий пісочок, лагуна тисячі зірок 😍⭐️ Саме тут знімали рекламу Баунті 🥥 Рай на Землі 🌞🌴🍹💎“, - похвасталась SLAVIA.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все видео и фотографии:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.