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Жена Дзидзьо снялась в мокром купальнике на пляже в Доминикане

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Певица SLAVIA поделилась кадрами из пляжной фотосессии.
Жена Дзидзьо снялась в мокром купальнике на пляже в Доминикане
Жена Дзидзьо снялась в мокром купальнике на пляже в Доминикане
instagram.com/slavia_official

Жена лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы, украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) продолжает делиться с пользователями Сети новыми снимками с отдыха в Доминиканской республике.

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На своей странице в Инстаграм артистка обнародовала подборку кадров из пляжной фотосессии. На фото и видео можно увидеть, как SLAVIA позировала в воде, демонстрируя стройную фигуру в желтом купальнике. На других кадрах звезда лежала на песке. Еще на одних снимках супруга Дзидзьо держала в руках морские звезды.

“Неймовірного кольору Карибське море, білий пісочок, лагуна тисячі зірок 😍⭐️ Саме тут знімали рекламу Баунті 🥥 Рай на Землі 🌞🌴🍹💎“, - похвасталась SLAVIA.

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Теги: slavia, Дзидзьо, Михаил Хома, Dzidzio
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Источник: Ivonа bigmir)net

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