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Роскошная Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней

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Актриса Моника Беллуччи приняла участие в стильной фотосъемке известного глянца.
Роскошная Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Роскошная Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/ellenvonunwerth

Всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась перед подписчиками яркими кадрами из новой фотосессии для глянца. Кинозвезда в компании молодых парней позировала для зимнего выпуска журнала Sorbet. 

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На своей странице в Инстаграм 56-летняя “Девушка Бонда“ из фильма “Спектр“  обнародовала  подборку снимков, где предстала в роскошных нарядах в окружении восьмерых манекенщиков. Моника примеряла нежно-розовое платье с перчатками и колье, серебристое платье с глубоким декольте и черные перчатки с дорогущими украшениями, а также черный наряд с огромным фиолетовым бантом, золотистое платье и черный блестящий наряд с розовыми перчатками. Фотосъемка прошла в в парижском кабаре “Paradis Latin“. Автором снимков стала фотограф Эллен фон Унверт.

Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/sorbetmag
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/sorbetmag
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/sorbetmag
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/ellenvonunwerth
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/ellenvonunwerth
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/ellenvonunwerth
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/ellenvonunwerth
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
instagram.com/ellenvonunwerth

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Теги: Моника Беллуччи
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Источник: ivonа bigmir)net

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