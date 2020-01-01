Роскошная Моника Беллуччи снялась в компании молоденьких парней
Всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась перед подписчиками яркими кадрами из новой фотосессии для глянца. Кинозвезда в компании молодых парней позировала для зимнего выпуска журнала Sorbet.
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На своей странице в Инстаграм 56-летняя “Девушка Бонда“ из фильма “Спектр“ обнародовала подборку снимков, где предстала в роскошных нарядах в окружении восьмерых манекенщиков. Моника примеряла нежно-розовое платье с перчатками и колье, серебристое платье с глубоким декольте и черные перчатки с дорогущими украшениями, а также черный наряд с огромным фиолетовым бантом, золотистое платье и черный блестящий наряд с розовыми перчатками. Фотосъемка прошла в в парижском кабаре “Paradis Latin“. Автором снимков стала фотограф Эллен фон Унверт.
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