"Ваше лицо, когда я буду...": Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Известная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова, которая недавно похвасталась ремонтом в загородном доме, неожиданно подшутила над своими подписчиками.
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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость опубликовала первые кадры с отдыха на Мальдивах. Оля показала несколько фото и видео из пляжа, а также продемонстрировала, чем она и ее дочери завтракают в отпуске.
Кроме того, звезда запостила забавные фото 9-летней Алисы, где она позировала в белой кофте и черно жилете. Первый снимок плачущей дочери Полякова подписала: “Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив“. А второй кадр, где Алиса хитро улыбалась, звездная мама подписала “А это - мое“.
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