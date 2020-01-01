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"Ваше лицо, когда я буду...": Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах

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Певица Оля Полякова подшутила над фанами, опубликовав фото из Мальдив.
"Ваше лицо, когда я буду...": Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
"Ваше лицо, когда я буду...": Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова, которая недавно похвасталась ремонтом в загородном доме, неожиданно подшутила над своими подписчиками.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость опубликовала первые кадры с отдыха на Мальдивах. Оля показала несколько фото и видео из пляжа, а также продемонстрировала, чем она и ее дочери завтракают в отпуске.

Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот

Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот

Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот

Кроме того, звезда запостила забавные фото 9-летней Алисы, где она позировала в белой кофте и черно жилете. Первый снимок плачущей дочери Полякова подписала: “Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив“. А второй кадр, где Алиса хитро улыбалась, звездная мама подписала “А это - мое“.

Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот

Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
Оля Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
скриншот

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Теги: Оля Полякова
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Источник: ivonа bigmir)net

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