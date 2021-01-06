Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на Рождество пять автомобилей - СМИ

Несмотря на слухи о разводе, Канье Уэст и Ким Кардашьян обменялись на Рождество дорогущими подарками.

В конце лета в Сети появилась информация о том, что якобы рэпер Канье Уэст и ее жена, модель, телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян уже год не живут вместе. А на днях мировые СМИ со ссылкой на инсайдера написали, что светская львица уже наняла адвоката, чтобы оформить развод. Несмотря на слухи о скором расставании пары, недавно стало известно, что Ким и Канье провели Рождество вместе и даже обменялись дорогущими подарками.

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Как сообщает издание TMZ, рэпер подарил Кардашьян пять новеньких внедорожников марки Maybach. Стоимость каждого автомобиля составляет 200 тысяч долларов. А Ким преподнесла мужу несколько картин его любимого художника Джеймса Террелла. Подарок для Уэста обошелся 40-летней звезды “Семейства Кардашьян“ приблизительно в миллион долларов.

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