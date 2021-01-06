Ким Кардашьян наняла адвоката, чтобы развестись с Канье Уэстом - СМИ

После очередной ссоры Ким Кардашьян решила расстаться с мужем.

Разрыв звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста неизбежный. Супруги в очередной раз сильно поссорились и даже встречали новогодние праздники отдельно. Об этом пишет People со ссылкой на источник, близкий к окружению пары.

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Издание сообщает, что светская львица и бизнесвумен готовить документы на развод и уже наняла адвоката Лору Вассер, в числе клиентов которой были Анджелина Джоли, Хайди и Бритни Спирс. Также известно, что Ким и Канье уже давно живут отдельно. Кроме того, Рождество и Новый год они отпраздновали в разных городах: Кардашьян вместе с родственниками в Лос-Анджелесе, А Уэст - в Монтане.

“Канье знает, что она сделала. Ким сыта по горло, и она сказала ему, что ей нужно немного места, чтобы разобраться в своем будущем. С Уэстом все в порядке. Ему грустно, но все в порядке. Он знает, что неизбежное произойдет, и он знает, что это произойдет в ближайшее время“, - рассказал инсайдер.

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