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Ей точно 51? Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы в бикини

Комментариев: 5
Знаменитая певица Дженнифер Лопес показала пляжное фото.
Ей точно 51? Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы в бикини
Ей точно 51? Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы в бикини
instagram.com/jlo

Известная американская певица и актриса, звезда фильмов “Девушка из Джерси“ и “Если свекровь - монстр“, Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть новой фотографией. На своей странице в Инстаграм 51-летняя артистка показала, как отдыхает у океана.

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Джей Ло обнародовала пикантный снимок, где она позировала на пляже. Знаменитость продемонстрировала на камеру упругие ягодицы в бикини вишневого цвета. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и стильной шляпой от Dior.

“Пляжные ягодицы“, - подписала кадр Лопес.

Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы в бикини
Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы в бикини
instagram.com/jlo

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  08.01.2021, 18:43
Оценка:  0
pусский
Упругость можно проверить только хуем!
гость  (аноним)  08.01.2021, 17:54
Оценка:  0
гость
От этих процедур, здоровье лучше не становится. А если человек стареет, значит со здоровьем не всё в порядке.
гость  (аноним)  08.01.2021, 17:51
Оценка:  0
гость
Как можно оценивать внешность после пластики и ботокса ? Вид должен оцениваться, только у человека наделавшего эти процедуры. Для меня это бред.
Вовочка  (аноним)  08.01.2021, 17:48
Оценка:  +1
Вовочка
Отличная форма. Каждый человек обязан следить за своей фигурой!
shk67    08.01.2021, 17:51
Оценка:  +3
shk67
И ваще телочка супер!
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