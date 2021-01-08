Ей точно 51? Дженнифер Лопес засветила упругие ягодицы в бикини
Знаменитая певица Дженнифер Лопес показала пляжное фото.
Известная американская певица и актриса, звезда фильмов “Девушка из Джерси“ и “Если свекровь - монстр“, Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть новой фотографией. На своей странице в Инстаграм 51-летняя артистка показала, как отдыхает у океана.
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Джей Ло обнародовала пикантный снимок, где она позировала на пляже. Знаменитость продемонстрировала на камеру упругие ягодицы в бикини вишневого цвета. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и стильной шляпой от Dior.
“Пляжные ягодицы“, - подписала кадр Лопес.
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