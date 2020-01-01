"Спасибо моим тролюшкам": Могилевская в новом посте обратилась к хейтерам

Певица Наталья Могилевская посвятила новый пост в Инстаграм своим хейтерам.

Народная артистка Украины, известная певица, тренер 6 сезона “Лиги смеха“ и бывший музыкальный продюсер Наталья Могилевская удивила подписчиков новым заявлением в соцсети.

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Так, на официальной странице в Инстаграм 45-летняя исполнительница написала, что считает своих хейтеров - великими учителями. Кроме того, знаменитость порассуждала на тему сущности человека. По словам Натальи, в каждом человеке есть Божья милость и “дерьмо“.

“Хейтеры - Наши великие учителя. Ну, во-первых, они напоминают нам о наших дырах, шитых белыми нитками, а так же о том, что дерьмо есть как на улице, так и в каждом из нас, и что не только милость и благость создал Господь, как нам хочется думать в своих молитвах, но и заставляют задуматься, о Создателе который создал все Наше дерьмо, которое мы так не хотим замечать, брезгливо отворачивая нос, в том числе и от самих себя. Мы люди - полная палитра. Мы способны на все, и в нас есть все. И зависть и похоть и божественная любовь и милосердие. В чем смысл этой игры? Зачем Господь все создал именно так? И Господь ли это вообще, может действительно просто взрыв? Так ли наука велика? Спасибо моим тролюшкам и хейтюшкам, за направление внимания на развитие и прохождение уроков. Знаю, что в глубине души вы чувствуете сейчас тоже радость, и понимаете, что все игра. Мы все это понимаем! Один этот пост чего стоит! Как холодный душ👍“, - написала Могилевская.

Наталья Могилевская в новом посте обратилась к хейтерам instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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