Узнайте, что Настя Каменских подарила мужу на Рождество.

Популярный певец, продюсер и Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, более известный как Потап, похвастался перед подписчиками неожиданным подарком от своей жены, исполнительницы Насти Каменских.

Читай также: Вера Брежнева показала, как бы выглядела с лишними килограммами

На своей странице в Инстаграм 39-летний артист рассказал, что накануне Рождества возлюбленная преподнесла ему оригинальный презент. Каменских заказала портрет мужа у известной украинской художницы Саши Чичкан. Картина была создана из коллажа журналов и изображений.

“Моя любимая сделала мне неожиданный и невероятный подарок!!! Потрясающую картину от Саши Чичкан, которая создана из коллажа журналов и изображений, это первая работа которая точно передаёт мое внутреннее состояние ,спасибо Настя ❤️💛 это круче чем любой подарок, это искусство!!! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой! Всех с Рождеством!😘😘😘“, - поделился впечатлениями от подарка Потап.

Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских instagram.com/realpotap

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.