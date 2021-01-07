Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских
Популярный певец, продюсер и Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, более известный как Потап, похвастался перед подписчиками неожиданным подарком от своей жены, исполнительницы Насти Каменских.
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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист рассказал, что накануне Рождества возлюбленная преподнесла ему оригинальный презент. Каменских заказала портрет мужа у известной украинской художницы Саши Чичкан. Картина была создана из коллажа журналов и изображений.
“Моя любимая сделала мне неожиданный и невероятный подарок!!! Потрясающую картину от Саши Чичкан, которая создана из коллажа журналов и изображений, это первая работа которая точно передаёт мое внутреннее состояние ,спасибо Настя ❤️💛 это круче чем любой подарок, это искусство!!! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой! Всех с Рождеством!😘😘😘“, - поделился впечатлениями от подарка Потап.
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