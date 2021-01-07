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Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских

Комментариев: 1
Узнайте, что Настя Каменских подарила мужу на Рождество.
Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских
Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских
instagram.com/kamenskux

Популярный певец, продюсер и Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, более известный как Потап, похвастался перед подписчиками неожиданным подарком от своей жены, исполнительницы Насти Каменских.

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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист рассказал, что накануне Рождества возлюбленная преподнесла ему оригинальный презент. Каменских заказала портрет мужа у известной украинской художницы Саши Чичкан. Картина была создана из коллажа журналов и изображений.

“Моя любимая сделала мне неожиданный и невероятный подарок!!! Потрясающую картину от Саши Чичкан, которая создана из коллажа журналов и изображений, это первая работа которая точно передаёт мое внутреннее состояние ,спасибо Настя ❤️💛 это круче чем любой подарок, это искусство!!! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой! Всех с Рождеством!😘😘😘“, - поделился впечатлениями от подарка Потап.

Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских
Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских
instagram.com/realpotap

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.01.2021, 10:48
Оценка:  0
гость
Настя, Потап дарницкий чёрт, ты печерская фройляйн, как ты так низко просела?
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