"Чувства появились, когда шел проект": Девушка Андрея Рыбака высказалась о его участии в "Холостячке"

Алина Смирнова рассекретила, сколько знакома с Андреем Рыбаком и почему позволила ему принять участие в шоу "Холостячка".

Девушка Андрея Рыбака высказалась о его участии в "Холостячке" instagram.com/smirnovaaalina

Девушка радиоведущего и участника проектов “Лига смеха“ и “Холостячка“ Андрея Рыбака, Алина Смирнова отметила, на самые популярные вопросы подписчиков и показала редкие совместные фотографии.

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Так, в Инстаграм-Сторис Алина рассекретила, что знакома с Рыбаком 10 месяцев. Также девушка призналась, что до начала съемок “Холостячки“ у нее и Андрея было только четыре встречи. По словам Смирновой, чувства к юмористу у нее появились уже на расстоянии во время участия Андрея в шоу.

“Если бы мы были в отношениях, ни о каком участии в подобном шоу не могло быть и речи. Смотрите поменьше телевизор и не придумывайте подробности чужой личной жизни. Вы сами от этого не я устаёте?“, - обратилась к пользователям Сети Алина.

Девушка Андрея Рыбака высказалась о его участии в "Холостячке" скриншот

Девушка Андрея Рыбака высказалась о его участии в "Холостячке" скриншот

Девушка Андрея Рыбака высказалась о его участии в "Холостячке" скриншот

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