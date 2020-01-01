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«А без косметики слабо?»: Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками очередным фото.

Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи
Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, лежа на кровати, продемонстрировав яркий макияж. Блондинистые волосы артистки рассыпались на подушке, а уставший взгляд намекнул на насыщенный день.

Под публикацией Наталья поздравила своих фанатов с праздником:

«Свят вечер! 🙏
Хочу поздравить вас величайшей мудростью и моими любимыми словами апостола Павла, его обращением к Коринфянам. С Рождеством!!! Блаженства, гармонии, любви 🙏».

Поклонники раскритиковали Могилевскую за ее внешний вид, выразив свое негодование в комментариях:

«Тоналки так много».

«Слишком много косметики».

«А без косметики слабо?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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