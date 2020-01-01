«А без косметики слабо?»: Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, лежа на кровати, продемонстрировав яркий макияж. Блондинистые волосы артистки рассыпались на подушке, а уставший взгляд намекнул на насыщенный день.
Под публикацией Наталья поздравила своих фанатов с праздником:
«Свят вечер! 🙏
Хочу поздравить вас величайшей мудростью и моими любимыми словами апостола Павла, его обращением к Коринфянам. С Рождеством!!! Блаженства, гармонии, любви 🙏».
Поклонники раскритиковали Могилевскую за ее внешний вид, выразив свое негодование в комментариях:
«Тоналки так много».
«Слишком много косметики».
«А без косметики слабо?»
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