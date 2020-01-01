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Не узнать: располневшая Леся Никитюк засветила свое тело в купальнике

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Располневшая Леся Никитюк засветила свое тело в купальнике
Располневшая Леся Никитюк засветила свое тело в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость запечатлена в раздельном купальнике, с распущенными волосами и без макияжа. Одной рукой Леся попыталась прикрыть свой животик. Таким снимком артистка поделилась в stories, чтобы показать, как ей отдыхается в Буковеле.

Стоит отметить, что Никитюк часто радует фанатов не только фото со съемок, но и забавными видеороликами. Именно благодаря своему чувству юмора девушка обрела популярность, и теперь за ней следят 3,5 миллиона фолловеров.

Также Лесю часто обвиняют в использовании фотошопа, с целью казаться красивее, чем есть на самом деле. Однако телезвезда на такие осуждения не обращает внимание, публикуя идеальные снимки.

Располневшая Леся Никитюк засветила свое тело в купальнике
Располневшая Леся Никитюк засветила свое тело в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

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Источник: ivonа bigmir)net

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