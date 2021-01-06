Цветок на интимном месте: Даша Астафьева шокировала откровенным фото

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Даша Астафьева шокировала откровенным фото instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. Знаменитость отвечала на вопросы своих фолловеров в stories, где один из фанатов попросил показать кадр с фотосессии Сони Плакидюк. Артистка без стеснения опубликовала соблазнительный снимок, где предстала совершенно обнаженной, с короткой стрижкой, чокером на шее и цветком на интимном месте.

Стоить отметить, что Астафьева довольно часто радует своих фанатов смелыми снимками, где демонстрирует свое обнаженное тело. Поклонники с большим интересом наблюдают за новыми публикациями певицы, активно комментируют и ставят лайки.

Несмотря на то, что Даша неоднократно говорила, что ее воспринимают через призму образа, считая только сексуальной, девушка продолжает радовать фанатов своей сочной фигурой, обнажая ее при любой возможности.

Даша Астафьева шокировала откровенным фото instagram.com/da_astafieva

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