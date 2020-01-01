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«Бомбическая»: Леся Никитюк восхитила своим внешним видом

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками милым фото.

Леся Никитюк восхитила своим внешним видом
Леся Никитюк восхитила своим внешним видом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость позирует в джинсах, кофточке и плюшевой шубке. Стильный образ Леся дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Девушка решила запечатлеть себя на фоне гирлянд, которым украшена улица.

Под публикацией Никитюк поздравила своих фолловеров с праздником:

«З Різдвом Христовим🙏❤️
Смачної куті і всім щастя в житті😘».

Поклонники восхитились внешним видом телезвезды, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Найкраща ❤️».

«Гарнааа».

«Очень красивая!»

«Бомбическая».

«Гарна, щира, проста».

«Леся, ты красоточка».

«Ну очень миленькая и очаровательная девушка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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