«Бомбическая»: Леся Никитюк восхитила своим внешним видом
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость позирует в джинсах, кофточке и плюшевой шубке. Стильный образ Леся дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Девушка решила запечатлеть себя на фоне гирлянд, которым украшена улица.
Под публикацией Никитюк поздравила своих фолловеров с праздником:
«З Різдвом Христовим🙏❤️
Смачної куті і всім щастя в житті😘».
Поклонники восхитились внешним видом телезвезды, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Найкраща ❤️».
«Гарнааа».
«Очень красивая!»
«Бомбическая».
«Гарна, щира, проста».
«Леся, ты красоточка».
«Ну очень миленькая и очаровательная девушка».
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