«Бомбическая»: Леся Никитюк восхитила своим внешним видом

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками милым фото.

Леся Никитюк восхитила своим внешним видом instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость позирует в джинсах, кофточке и плюшевой шубке. Стильный образ Леся дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Девушка решила запечатлеть себя на фоне гирлянд, которым украшена улица.

Под публикацией Никитюк поздравила своих фолловеров с праздником:

«З Різдвом Христовим🙏❤️

Смачної куті і всім щастя в житті😘».

Поклонники восхитились внешним видом телезвезды, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Найкраща ❤️». «Гарнааа». «Очень красивая!» «Бомбическая». «Гарна, щира, проста». «Леся, ты красоточка». «Ну очень миленькая и очаровательная девушка».

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