Ванесса Хадженс начала встречаться с младшим на 8 лет бейсболистом - СМИ
В средине января прошлого года мировые СМИ сообщили, что американская актриса и певица Ванесса Хадженс рассталась со своим бойфрендом, актером, моделью и певцом Остином Батлером после 9 лет отношений.
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Спустя год звезда “Классного мюзикла“ закрутила роман с парнем, который младше ее на 8 лет. Новым избранником Хадженс стал известный американский бейсболист Коул Такер.
Как сообщает издание E!News, 32-летняя Ванесса и 24-летний Коул познакомились только семь недель назад и в ноябре впервые сходили на свидание в Лос-Анджелесе. Новый 2021 год актриса и спортсмен встретили вместе. Официального заявления от пары пока не было.
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