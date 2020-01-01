Танцовщица Илона Гвоздева рассказала о семейных традициях и показала праздничные фото с мамой, мужем и детьми.

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева, которая в 2009 году вошла в тройку лучших танцоров второго сезона “Танцюють всі!“, а спустя 9 лет выиграла “Танці з зірками“, порадовала подписчиков новыми семейными фотографиями.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя звезда опубликовала яркие кадры из рождественской фотосессии. На снимках Илона позировала со своей мамой Ниной, мужем Иваном, 5-летней дочерью Валерией и трехмесячным сыном Домиником возле новогодней елки и праздничного стола.

В описании к фото Илона рассказала, что приготовила на праздник кутю, узвар, блинчики и много других вкусняшек. Также Гвоздева вспомнила о том, как в детстве отмечала Рождество.

“Помню была ребенком, то больше ждала не Нового года, а Рождества, ведь вечером накануне свят вечера можно колядовать, петь песни, заходить ко всем в гости и собирать конфетки и денюжки☝️🙏 Сегодня эту традицию в нашей семье уже так не соблюдают, да и не походишь особо по Киеву с колядками“, - написала танцовщица.

Илона Гвоздева очаровала Сеть рождественской фотосессией с семьей instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева очаровала Сеть рождественской фотосессией с семьей instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева очаровала Сеть рождественской фотосессией с семьей instagram.com/ilonagvozdeva

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