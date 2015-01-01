Актеры Ванесса Хадженс и и Остин Батлер расстались - СМИ

Звездная пара встречалась 9 лет.

Известная американская актриса и певица Ванесса Хадженс разорвала отношение с бойфрендом, актером, моделью и певцом Остином Батлером. Об этом пишет Us Weekly.

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По словам источника из окружения звездной пары, Ванесса и Остин расстались окончательно. Кроме того, звезды уже рассказали о разрыве своим родственникам.

Отметим, что Хадженс и Батлер состояли в отношениях 9 лет. Об их романе стало известно в сентябре 2011 года. Пока актеры не комментируют новость об расставании.

Ванесса Хадженс и и Остин Батлер в 2015 году Getty Images

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