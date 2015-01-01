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Актеры Ванесса Хадженс и и Остин Батлер расстались - СМИ

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Звездная пара встречалась 9 лет.
Актеры Ванесса Хадженс и и Остин Батлер расстались - СМИ
Актеры Ванесса Хадженс и и Остин Батлер расстались - СМИ
Getty Images

Известная американская актриса и певица Ванесса Хадженс  разорвала отношение с бойфрендом, актером, моделью и певцом Остином Батлером. Об этом пишет Us Weekly.

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По словам источника из окружения звездной пары, Ванесса и Остин расстались окончательно. Кроме того, звезды уже рассказали о разрыве своим родственникам.

Отметим, что Хадженс и Батлер состояли в отношениях 9 лет. Об их романе стало известно в сентябре 2011 года. Пока актеры не комментируют новость об расставании.

Ванесса Хадженс и и Остин Батлер в 2015 году
Ванесса Хадженс и и Остин Батлер в 2015 году
Getty Images

Ранее сообщалось, что 50-летний актер “Друзей“ Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней девушкой.

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Теги: Ванесса Хадженс, Остин Батлер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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