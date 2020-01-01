Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос призналась, какой у нее сейчас вес.

Санта Димопулос рассекретила, на сколько поправилась через месяц после "Танців з зірками" instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу и победительница “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос всегда восхищала поклонниц идеальной фигурой. Однако, недавно артистка заявила, что после финала танцевального проекта расслабилась и набрала несколько лишних килограммах.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Димопулос призналась, что за месяц после окончания “Танців з зірками“ она поправилась на 4,5 килограмма и сейчас ее вес составляет 62 килограмма.

“Вот меня можно назвать как угодно, но только не тощей! После “Танців“ + 4,5 кг, вот беру себя в руки, засучиваю рукава и снова начинаю работать над своим телом“, - написала Санта.

Санта Димопулос поправилась после "Танців з зірками" скриншот

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