Санта Димопулос рассекретила, на сколько поправилась через месяц после "Танців з зірками"
Бывшая участница группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу и победительница “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос всегда восхищала поклонниц идеальной фигурой. Однако, недавно артистка заявила, что после финала танцевального проекта расслабилась и набрала несколько лишних килограммах.
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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Димопулос призналась, что за месяц после окончания “Танців з зірками“ она поправилась на 4,5 килограмма и сейчас ее вес составляет 62 килограмма.
“Вот меня можно назвать как угодно, но только не тощей! После “Танців“ + 4,5 кг, вот беру себя в руки, засучиваю рукава и снова начинаю работать над своим телом“, - написала Санта.
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