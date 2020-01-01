51-летняя Дженнифер Лопес засветила идеальные формы в красном бикини

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала видео с отдыха на пляже.

Знаменитая американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть свежей публикацией в соцсети. 51-летняя артистка показала, как расслабляется у океана.

Читай также: Звезда “Ла-Ла Ленда“ Эмма Стоун беременна первенцем

Так, на своей странице в Инстаграм Джей Ло обнародовала видео, где она позировала на пляже в красном бикини и легком халате с изображением ее инициалов на спине. В ролике звезда сначала подняла руки вверх, а после этого сделала упражнение на растяжку.

“Медитация и аффирмации 🏝🌊✨ Мотивация в понедельник“, - подписала пикантные кадры Лопес.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.