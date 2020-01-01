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51-летняя Дженнифер Лопес засветила идеальные формы в красном бикини

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Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала видео с отдыха на пляже.
51-летняя Дженнифер Лопес засветила идеальные формы в красном бикини
51-летняя Дженнифер Лопес засветила идеальные формы в красном бикини
instagram.com/jlo

Знаменитая американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть свежей публикацией в соцсети. 51-летняя артистка показала, как расслабляется у океана.

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Так, на своей странице в Инстаграм Джей Ло обнародовала видео, где она позировала на пляже в красном бикини и легком халате с изображением ее инициалов на спине. В ролике звезда сначала подняла руки вверх, а после этого сделала упражнение на растяжку.

“Медитация и аффирмации 🏝🌊✨ Мотивация в понедельник“, - подписала пикантные кадры Лопес.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: ivonа bigmir)net

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