Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала архивное фото с покойным отцом

Певица Санта Димопулос потеряла отца, когда ей было 16 лет.

Экс-участница групп “ВИА Гра“ и “Queens“, чемпионка мира по фитнесу и победительница “Танцев со звездами 2020“ Санта Димопулос растрогала Сеть редким кадром из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость опубликовала архивный снимок со своим покойным отцом Янисом. Мужчина умер от рака легких. На фото можно увидеть, как маленькая Санта сидит на руках у папы и улыбается на камеру.

“Папы не стало, когда мне было 16 лет. А с мамой все, слава Богу, в порядке. Живет в Киеве“, - рассказала подписчикам Димопулос.

Санта Димопулос показала архивное фото с покойным отцом скриншот

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