"Холостячка" Ксения Мишина заявила, что не боится расстаться с Эллертом

Главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина призналась, что не боится, что ее отношения с Александром Эллертом не сложатся.

Главная героиня популярного шоу “Холостячка“, звезда сериала “Крепостная“ и победительница “Танцев со звездами 2019“ Ксения Мишина заявила, что не боится, что ее чувства к избраннику Александру Эллерта угаснут.

Читай также: Умерла “Девушка Бонда“ Таня Робертс

Об этом 31-летняя артистка призналась в интервью для “Обозревателя“. Ксения отметила, что каждое расставание - это жизненный опыт. Именно поэтому она не боится разрыва со сценаристом студии “Квартал 95“. Кроме того, актриса добавила, что вырабатывает в себе навык – идти в страх.

“Люди ведь расстаются не только после проекта “Холостяк“, но и в обычной жизни. Каждая ситуация – это опыт, этап и путь. Если что-то с тобой случается, значит с определенной целью. Я не боюсь, что отношения не сложатся. Страх – это вообще очень обманчивое чувство. За ним ведь может скрываться не только опасность, но и нечто иное, приятное и красивое. Я в себе выработала навык – не бояться идти в страх“, - поделилась Мишина.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.