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"Холостячка" Ксения Мишина заявила, что не боится расстаться с Эллертом

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Главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина призналась, что не боится, что ее отношения с Александром Эллертом не сложатся.
"Холостячка" Ксения Мишина заявила, что не боится расстаться с Эллертом
"Холостячка" Ксения Мишина заявила, что не боится расстаться с Эллертом
instagram.com/misha.k.ua

Главная героиня популярного шоу “Холостячка“, звезда сериала “Крепостная“ и победительница “Танцев со звездами 2019“ Ксения Мишина заявила, что не боится, что ее чувства к избраннику Александру Эллерта угаснут.

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Об этом 31-летняя артистка призналась в интервью для “Обозревателя“. Ксения отметила, что каждое расставание - это жизненный опыт. Именно поэтому она не боится разрыва со сценаристом студии “Квартал 95“. Кроме того, актриса добавила, что вырабатывает в себе навык – идти в страх.

“Люди ведь расстаются не только после проекта “Холостяк“, но и в обычной жизни. Каждая ситуация – это опыт, этап и путь. Если что-то с тобой случается, значит с определенной целью. Я не боюсь, что отношения не сложатся. Страх – это вообще очень обманчивое чувство. За ним ведь может скрываться не только опасность, но и нечто иное, приятное и красивое. Я в себе выработала навык – не бояться идти в страх“, - поделилась Мишина.

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Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт, Холостячка
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Источник: obozrevatel.com

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