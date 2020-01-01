Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Бывшая солистка поп-групп “ВИА Гра“ и “Queens“, чемпионка мира по фитнесу и победительница четвертого сезона обновленных “Танцев со звездами“ Санта Димопулос порадовала подписчиков редкими кадрами с мужем, совладельцем спортивных клубом Игорем Кучеренко.
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Звездная пара вместе с общей дочерью Софией, которой в сентябре исполнился год, и сыном Санты от первого брака с Андреем Джеджулой, 12-летним Даниэлем снялась в трогательной новогодней фотосессии. На снимках члены семьи улыбаются и обнимаются на фоне елки. Димопулос и ее родные выглядят очень счастливыми.
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