Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми

Комментариев: 0
Победительница "Танцев со звездами 2020" Санта Димопулос поделилась праздничными снимками.
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка поп-групп “ВИА Гра“ и “Queens“, чемпионка мира по фитнесу и победительница четвертого сезона обновленных “Танцев со звездами“ Санта Димопулос порадовала подписчиков редкими кадрами с мужем, совладельцем спортивных клубом Игорем Кучеренко.

Читай также: День рождения Елены Кравец: Яркие фото звезды “Квартала 95“

Звездная пара вместе с общей дочерью Софией, которой в сентябре исполнился год, и сыном Санты от первого брака с Андреем Джеджулой, 12-летним Даниэлем снялась в трогательной новогодней фотосессии. На снимках члены семьи улыбаются и обнимаются на фоне елки. Димопулос и ее родные выглядят очень счастливыми. 

Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
Санта Димопулос очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и детьми
instagram.com/santadimopulos

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Санта Димопулос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь