Зои Кравиц и Карл Глусман решили развестись.

Зои Кравиц разошлась с мужем через 2,5 года после свадьбы instagram.com/zoeisabellakravitz

Звезда фильмов “Дивергент“ и сериала “Большая маленькая ложь“, американская актриса и модель Зои Кравиц рассталась с мужем, американским актером Карлом Глусманом. Об этом сообщает People.

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О предстоящем разводе пары стало известно в субботу, 2 января. Однако, согласно судовым документам, полученным изданием, Кравиц подала заявление еще 23 декабря прошлого года. Представитель актрисы подтвердил эту информацию, но причину разрыва пары не назвал.

Отметим, что 32-летние Зои и Карл состояли в отношениях с октября 2016 года. В официальном браке они прожили два с половиною года.

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