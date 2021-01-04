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Похожа на папу: Ольга Сумская показала новые фото с младшей дочерью

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Актриса Ольга Сумская похвасталась отдыхом в Карпатах с мужем и младшей дочерью.
Похожа на папу: Ольга Сумская показала новые фото с младшей дочерью
Похожа на папу: Ольга Сумская показала новые фото с младшей дочерью
instagram.com/olgasumska

 Народная артистка Украины, знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась новыми семейными фотографиями. Звезда показала, как проводит новогодние праздники в Карпатах.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала подборку снимков с мужем, актером Виталием Борисюком и младшей дочерью, 18-летней Анной Борисюк. Семейство похвасталось прогулкой возле горной реки в городе Яремче.

На большинстве кадров позировала только сама дочь Сумской. Звездная мама снимала Анну на фоне зимней природы. На фото девушка предстала длинном белом пальто, белых ботинках, белой шапке и в очках с черной оправой.

“Самый теплый Новый год в Яремче вместе с семьей🌲❤️! Поляна любви, источник Нафтуся рядом с Прутом, горы и долины, фантастический воздух...“, - поделилась впечатлениями от отдыха Ольга.

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Теги: Ольга Сумская
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.01.2021, 13:40
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pусский
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