Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами 2019" Женя Кот поделился новыми кадрами со своей супругой Натальей Татаринцевой.

Победитель "Танцев со звездами" Женя Кот снялся в стильной фотосессии с красоткой-женой instagram.com/kot_jenya

Известный украинский хореограф Женя Кот, который в 2019 году выиграл “Танцы со звездами“ вместе с актрисой Ксенией Мишиной, очаровал подписчиков новыми снимками со своей супругой, мастером спорта по художественной и эстетической гимнастике, четырехкратной чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой.

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Так, на своей странице в Инстаграм Кот опубликовал подборку кадров и видео из новой фотосессии. Перед объективом камеры Женя позировал в смокинге и черных туфлях, а его любимая одела для съемки пиджак на голое тело. Пикантный образ Наталья дополнила жемчужным ожерельем. В ролике можно увидеть, как влюбленные двигаются под музыку.

“Танцуйте с нами! Танцуйте 2021! Улыбайтесь себе и всем, даже под масками! Делайте smile eyes! Глаза тоже улыбаются!“, - подписал фото Женя.

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