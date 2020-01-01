Звезда "Сватов" Анна Кошмал запостила новогоднее фото из детства

Смотрите, как исполнительница роли Жени Ковалевой выглядела в 4-летнем возрасте.

Знаменитая украинская актриса телевидения, кино и театра Анна Кошмал, которая прославилась после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками раритетным кадром 1998 года из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя актриса показала, как в детстве отмечала Новый год. На опубликованном архивном фото 4-летняя Анна позировала в компании братьев Сергея и Юрия. Рядом с детьми стоял мужчина, одетый в костюм Деда Мороза.

На снимке маленькая Кошмал запечатлена возле новогодней елки в желтой кофте с изображением персонажей из мультиков, белых колготках и в синей юбке в белый горошек. В руках девочка держала новогодний подарок - сборник сказок.

Анна Кошмал в детстве instagram.com/smorkovkina

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