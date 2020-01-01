"Наконец-то, мальчик": Ольга Сумская рассекретила имя внука
22 апреля 2020 года известная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Старшая дочь телезвезды, Антонина Паперная родила мальчика.
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В интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ Ольга рассекретила, что Антонина и ее муж, российский актер Владимир Яглыч назвали сына Даниилом. Также актриса отметила, что малыш очень похож одновременно и на маму и на папу.
“Ти дивишся на цього ангела і думаєш “нарешті, Господь подарував хлопчика“. Все склалося, як хотілося. Хлопчик схожий на них обох. І Євочка, і Данило схожі на своїх батьків, тим більше, що Тоня і Володимир самі схожі“, - поделилась Сумская.
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