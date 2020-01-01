«Я королева солнца»: Ксения Мишина показала, как проводит время со своим избранником
Читай также: «А где сиси?»: Регина Тодоренко в бикини шокировала «отсутствием груди»
Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина отправилась на отдых со своим возлюбленным Александром Эллертом. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала фото, где позирует на сноуборде, изображая супергероя и показывая язык в камеру. Видно, что новоиспеченная пара очень весело проводит время вместе.
Несмотря на то, что влюбленные выбрали зимний курорт, Ксения призналась, что больше предпочитает релакс в теплых краях:
«Зима, ты прекрасна.
С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями♾
Но все таки я королева солнца, морей, океанов и лежаков ))😇».
Поклонникам понравились милые фото Мишиной, и они рассыпались в комплиментах:
«Мощь!»
«Крутая!»
«Как же вы прекрасны».
«Очень красивая!»
«Шикарна».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил