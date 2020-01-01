«Я королева солнца»: Ксения Мишина показала, как проводит время со своим избранником

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Ксения Мишина показала, как проводит время со своим избранником instagram.com/misha.k.ua

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Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина отправилась на отдых со своим возлюбленным Александром Эллертом. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала фото, где позирует на сноуборде, изображая супергероя и показывая язык в камеру. Видно, что новоиспеченная пара очень весело проводит время вместе.

Несмотря на то, что влюбленные выбрали зимний курорт, Ксения призналась, что больше предпочитает релакс в теплых краях:

«Зима, ты прекрасна.

С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями♾

Но все таки я королева солнца, морей, океанов и лежаков ))😇».

Поклонникам понравились милые фото Мишиной, и они рассыпались в комплиментах:

«Мощь!» «Крутая!» «Как же вы прекрасны». «Очень красивая!» «Шикарна».

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