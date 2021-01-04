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«А где сиси?»: Регина Тодоренко в бикини шокировала «отсутствием груди»

Комментариев: 2
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками семейным снимком.

Регина Тодоренко в бикини поразила «отсутствием груди»
Регина Тодоренко в бикини поразила «отсутствием груди»
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с сыном. На кадре знаменитость позировала в телесном раздельном купальнике с Майклом на руках. Звездная семья кушала пиццу во время отдыха на Бали, и артистка решила запечатлеть этот момент на память.

Под публикацией Регина рассказала ситуацию, которая доказала ей то, что ее сын слишком рано повзрослел:

«Говорю сегодня сыну:
- мамочка соскучилась, давай сегодня с родителями поиграешь!!!)
Пауза... Задумался.. Вдруг поднялся, взял машинку и пошёл на улицу. Я ему кричу:
- Сыночек, ты куда пошёл?
- Мам, Щас ПЪИДУ (приду).
Я в полном недоумении ещё раз спрашиваю:
- А куда же ты пошёл?
- Ну, Мам, Щас ПЪИДУ. С ФахЬЁЙ погуляю и ПЪИДУ 😆🙈».

Поклонникам понравилась милая история и лучезарное фото, однако большинство фанатов осудили Тодоренко за маленькую грудь:

«Я в шоке! То есть грудь, то полностью исчезает».

«А где сиси?»

«Где сиськи делись?»

«Грудь, как у маленькой девочки».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Kettle    04.01.2021, 09:13
Оценка:  +1
Kettle
Певица?
гость  (аноним)  04.01.2021, 09:04
Оценка:  +2
гость
Как обычно. Ни сиси ни писи и жопа с кулачек.
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