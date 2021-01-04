«А где сиси?»: Регина Тодоренко в бикини шокировала «отсутствием груди»

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками семейным снимком.

Регина Тодоренко в бикини поразила «отсутствием груди» instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с сыном. На кадре знаменитость позировала в телесном раздельном купальнике с Майклом на руках. Звездная семья кушала пиццу во время отдыха на Бали, и артистка решила запечатлеть этот момент на память.

Под публикацией Регина рассказала ситуацию, которая доказала ей то, что ее сын слишком рано повзрослел:

«Говорю сегодня сыну:

- мамочка соскучилась, давай сегодня с родителями поиграешь!!!)

Пауза... Задумался.. Вдруг поднялся, взял машинку и пошёл на улицу. Я ему кричу:

- Сыночек, ты куда пошёл?

- Мам, Щас ПЪИДУ (приду).

Я в полном недоумении ещё раз спрашиваю:

- А куда же ты пошёл?

- Ну, Мам, Щас ПЪИДУ. С ФахЬЁЙ погуляю и ПЪИДУ 😆🙈».

Поклонникам понравилась милая история и лучезарное фото, однако большинство фанатов осудили Тодоренко за маленькую грудь:

«Я в шоке! То есть грудь, то полностью исчезает». «А где сиси?» «Где сиськи делись?» «Грудь, как у маленькой девочки».

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