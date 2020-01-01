Уже тогда была красавицей: Осадчая показала детское фото
Популярная телеведущая Катя Осадчая показала архивный новогодний снимок .
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Популярная телеведущая Катя Осадчая покорила поклонников архивным фото. Знаменитость показала новогодний снимок из детства.
Кадр появился в Инстаграм.
На фото Катя позирует рядом с Детом Морозом. Девочка одета в золотистое платье и белые гольфы.
Всі були сніжинками, а я лисичкою 😆 - подписала фото Осадчая.
Фолловеры подметили, что Катя с детства выглядела, как модель.
Катя, ти і в дитинстві була довгоногою красунею😗 - написали в сети.
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