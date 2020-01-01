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Уже тогда была красавицей: Осадчая показала детское фото

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Популярная телеведущая Катя Осадчая показала архивный новогодний снимок .

Осадчая показала, какой была в детстве
Осадчая показала, какой была в детстве
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая покорила поклонников архивным фото. Знаменитость показала новогодний снимок из детства.

Кадр появился в Инстаграм.

На фото Катя позирует рядом с Детом Морозом. Девочка одета в золотистое платье и белые гольфы.

Всі були сніжинками, а я лисичкою 😆 - подписала фото Осадчая.

Осадчая показала, какой была в детстве
Осадчая показала, какой была в детстве
instagram.com/kosadcha

Фолловеры подметили, что Катя с детства выглядела, как модель.

Катя, ти і в дитинстві була довгоногою красунею😗 - написали в сети.

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Теги: Катя Осадчая, архивное фото, детские фото звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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