Нежная: Внучка Ротару показала постельное фото и покорила сеть
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Внучка артистки Софии Ротару - 19-летняя модель, певица Соня Евдокименко покорила сеть новым фото. Девушка снялась в постели с книгой.
Кадр Соня выставила в Инстаграм.
Соня позирует, лажа на боку, с книгой. Над кроватью видна рождественская елка.
Фолловеры похвалили фото девушки, наделав ей комплиментов.
- Красива дуже, щастя тобі💙
- Очень мило, шикарная во всем , красота от бога у вас!!!😙😍🔥🔥
- WOW WOW WOW❤️❤️❤️
- Ты под ёлкой спишь?😀
- нежная, - написали в сети.
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