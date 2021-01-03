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Нежная: Внучка Ротару показала постельное фото и покорила сеть

Комментариев: 1

Внучка Ротару показала фото в постели
Внучка Ротару показала фото в постели
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка артистки Софии Ротару - 19-летняя модель, певица Соня Евдокименко покорила сеть новым фото. Девушка снялась в постели с книгой.

Кадр Соня выставила в Инстаграм.

Соня позирует, лажа на боку, с книгой. Над кроватью видна рождественская елка.

instagram.com/iamsofiaeve

Фолловеры похвалили фото девушки, наделав ей комплиментов.

  • Красива дуже, щастя тобі💙
  • Очень мило, шикарная во всем , красота от бога у вас!!!😙😍🔥🔥
  • WOW WOW WOW❤️❤️❤️
  • Ты под ёлкой спишь?😀
  • нежная, - написали в сети.

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Теги: соня евдокименко, внучка Ротару, София Ротару
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Мухоморище    03.01.2021, 18:39
Оценка:  +7
Мухоморище
Очередная модель...Почему они в маляры-штукатуры не идут,или в проводницы?
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