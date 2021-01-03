Нежная: Внучка Ротару показала постельное фото и покорила сеть

Внучка Ротару показала фото в постели instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка артистки Софии Ротару - 19-летняя модель, певица Соня Евдокименко покорила сеть новым фото. Девушка снялась в постели с книгой.

Кадр Соня выставила в Инстаграм.

Соня позирует, лажа на боку, с книгой. Над кроватью видна рождественская елка.

instagram.com/iamsofiaeve

Фолловеры похвалили фото девушки, наделав ей комплиментов.

Красива дуже, щастя тобі💙

Очень мило, шикарная во всем , красота от бога у вас!!!😙😍🔥🔥

WOW WOW WOW❤️❤️❤️

Ты под ёлкой спишь?😀

нежная, - написали в сети.

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