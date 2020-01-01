Беременная Василиса Фролова запостила голые фото
В ноября 2020 года украинская ведущая, модель и актриса Василиса Фролова поделилась с поклонниками радостной новостью. 42-летняя телезвезда сообщила, что вскоре впервые станет мамой.
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Накануне Нового года знаменитость решила сняться в откровенной фотосессии и разместить несколько кадров в соцсети. Так, на своей странице в Инстаграм Василиса запостила пять снимков, где она позировала полностью голой, демонстрируя на камеру большой беременный животик.
На первых фото ведущая одной рукой прикрывала обнаженную грудь, а на еще одном кадре интимные места она спрятала за бенгальскими огнями. “Голый“ образ Фролова дополнила темной помадой и браслетами.
“При надежде на 2021“, - подписала снимки будущая мама.
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