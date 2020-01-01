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"Уже тогда была красивой": Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства

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Эксперт проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала, как отмечала Новый год в детстве.
"Уже тогда была красивой": Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства
"Уже тогда была красивой": Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства
instagram.com/moi_sofism

Судья модельного шоу “Супер топ-модель по-украински“, фэшн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с поклонниками редкой фотографией из архива ее семьи. Звезда решила показать, как отмечала Новый год в детстве.

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На странице знаменитости в Инстаграм был обнародован раритетный кадр, где 5-летняя Соня в белом платье с кружевами и цветочным принтом, с большим бантом на голове позировала возле серебряной елки и праздничного стола. В одной руке Плакидюк держала бокал с напитком, а другой придерживала подол платья.

“Я, если можно, без итогов😂, но с надеждами! И... ..На старт, внимание, марш🍾“, - подписала кадр фотограф.

Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства
Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства
instagram.com/moi_sofism

Пользователи Сети принялись активно комментировать детский снимок Сони Плакидюк:

  • Уже тогда была красивой и даже фото передает то, что чувствовала себя кицей-мацицей
  • Какое крутое фото 🔥🔥🔥Соня вы супер 😘С наступающим вас 👏🎄🍾🥂
  • Яка мила😍
  • Такая хорошенькая 🌺
  • Такая лапочка 😍
  • Ну совсем не изменилась...красавица👏🔥
  • блин, какое же крутое фото!)))
  • Самый лучший пост про итоги года. Ван лав ❤️

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Теги: Соня Плакидюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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