"Уже тогда была красивой": Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства
Судья модельного шоу “Супер топ-модель по-украински“, фэшн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с поклонниками редкой фотографией из архива ее семьи. Звезда решила показать, как отмечала Новый год в детстве.
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На странице знаменитости в Инстаграм был обнародован раритетный кадр, где 5-летняя Соня в белом платье с кружевами и цветочным принтом, с большим бантом на голове позировала возле серебряной елки и праздничного стола. В одной руке Плакидюк держала бокал с напитком, а другой придерживала подол платья.
“Я, если можно, без итогов😂, но с надеждами! И... ..На старт, внимание, марш🍾“, - подписала кадр фотограф.
Пользователи Сети принялись активно комментировать детский снимок Сони Плакидюк:
- Уже тогда была красивой и даже фото передает то, что чувствовала себя кицей-мацицей
- Какое крутое фото 🔥🔥🔥Соня вы супер 😘С наступающим вас 👏🎄🍾🥂
- Яка мила😍
- Такая хорошенькая 🌺
- Такая лапочка 😍
- Ну совсем не изменилась...красавица👏🔥
- блин, какое же крутое фото!)))
- Самый лучший пост про итоги года. Ван лав ❤️
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