Эксперт проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала, как отмечала Новый год в детстве.

"Уже тогда была красивой": Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства instagram.com/moi_sofism

Судья модельного шоу “Супер топ-модель по-украински“, фэшн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с поклонниками редкой фотографией из архива ее семьи. Звезда решила показать, как отмечала Новый год в детстве.

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На странице знаменитости в Инстаграм был обнародован раритетный кадр, где 5-летняя Соня в белом платье с кружевами и цветочным принтом, с большим бантом на голове позировала возле серебряной елки и праздничного стола. В одной руке Плакидюк держала бокал с напитком, а другой придерживала подол платья.

“Я, если можно, без итогов😂, но с надеждами! И... ..На старт, внимание, марш🍾“, - подписала кадр фотограф.

Соня Плакидюк показала новогоднее фото из детства instagram.com/moi_sofism

Пользователи Сети принялись активно комментировать детский снимок Сони Плакидюк:

Уже тогда была красивой и даже фото передает то, что чувствовала себя кицей-мацицей

Какое крутое фото 🔥🔥🔥Соня вы супер 😘С наступающим вас 👏🎄🍾🥂

Яка мила😍

Такая хорошенькая 🌺

Такая лапочка 😍

Ну совсем не изменилась...красавица👏🔥

блин, какое же крутое фото!)))

Самый лучший пост про итоги года. Ван лав ❤️

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