Рыжеволосая судья "Супер топ-модели по-украински" Соня Плакидюк сменила имидж.

Известный фэшн-фотограф и эксперт модельного проекта “Супер топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк обожает экспериментировать со своими прическами и макияжем. Так, на этот раз знаменитость предстала перед фанами в образе короткостриженой блондинки.

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На своей странице в Инстаграм Соня опубликовала кадр, где она позировала в голубом наряде с черным бантом и светлом парике с длинной каре. Свой новый образ Плакидюк дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

“2020-й, ты научил меня иногда быть блондинкой! Ура!😜🎄🥂“, - с юмором подписала фото Соня.

Соня Плакидюк снялась в соблазнительном образе блондинки instagram.com/moi_sofism

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