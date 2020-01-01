Звездные супруги Комаров и Кучеренко встретили Новый год на пляже

Дмитрий Комаров взял паузу в экспедиции и отправился с женой в теплые края.

Звезда программы “Мир наизнанку“, путешественник и журналист Дмитрий Комаров и его молодая жена, “Мисс Украина-2016“ и ведущая программы “Зірковий спорт“ Александра Кучеренко придерживаются семейной традиции, начатой в прошлом году. Так, 2020 год звездная пара встретила на пляже в Сингапуре с салатом оливье и шампанским. В этот раз супруги снова отпраздновали Новый год в теплых краях. Однако, название страны они пока держат в тайне.

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На своих страницах в Инстаграм Дмитрий и Александра запостили фотографию, где они вдвоем сидят на песке возле маленькой елочки, украшенной цветами и мандаринами. Кучеренко позирует в летнем сарафане и в головном уборе Снегурочки. А Комаров предстал на снимке в шапке Санта Клауса, белой рубашке, светлых шортах и солнцезащитных очках. В описании к кадру Дмитрий отметил, что сделал паузу в экспедиции, чтобы увидеться с женой.

“Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой. Вот, прилетел с “другой планеты“, впереди несколько деньков перезагрузки - и снова за работу“, - написал путешественник.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встретили Новый год на пляже instagram.com/komarovmir

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