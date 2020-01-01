Регина Тодоренко попала в больницу с "адской" болью

Ведущую Регину Тодоренко госпитализировали после неудачного падения во время отдыха на Бали.

Известная украинская и российская ведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам печальную новость. Накануне Нового года телезвезда получила серьезную травму во время отдыха на индонезийском острове Бали.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Тодоренко опубликовала видео, где она позировала в больнице с перебинтованной ногой. Регина рассказала, что неудачно упала и порезалась рифом во время катания на серфе. Однако сильную боль почувствовала только спустя два часа после получения травмы.

“Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом. Что-то явно пошло не так. Я покаталась на серфе. Ура! За то мне было классно. Болит нога... Все будет хорошо, обязательно“, - успокоила фанов ведущая.

Позже Регина рассказала, что чувствует себя лучше. Ей сделали рентген, чтобы узнать, есть ли трещина.

“Нога чувствует себя лучше, весь день бегала за подарками). Врачи наверняка не могут определить, есть трещина или нет. Возможно, среди вас есть специалисты, которые по рентгену поймут, что с ногой“, - написала знаменитость.

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