Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дана из "Холостяка 10" показала, как выглядела до ринопластики

Комментариев: 0
Дана Оханская запостила в Инстаграм фото 8-летней давности.
Дана из "Холостяка 10" показала, как выглядела до ринопластики
Дана из "Холостяка 10" показала, как выглядела до ринопластики
instagram.com/dana_okhanska

Финалистка десятого сезона популярного проекта канала СТБ “Холостяк“, владелица модельного агентства и поэтесса Дана Оханская удивила поклонников архивной фотографией 8-летней давности.

Читай также: Плакидюк запостила кокетливое селфи со звездой Playboy Астафьевой

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя девушка запостила снимок, который был снят еще до того, как она сделала ринопластику. На снимке юная Дана позировала на синем фоне в коротком трехцветном платье и черных туфлях на высоких шпильках. Свой образ Оханская дополнила ярким макияжем в розовых тонах и браслетами.

Дана из
Дана из "Холостяка 10" показала, как выглядела до ринопластики
скриншот

Отметим, что Дана не скрывает того, что обращалась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Звезда заявляет, что даже гордится своим поступком.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дана Оханская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь