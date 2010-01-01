Дана Оханская запостила в Инстаграм фото 8-летней давности.

Дана из "Холостяка 10" показала, как выглядела до ринопластики instagram.com/dana_okhanska

Финалистка десятого сезона популярного проекта канала СТБ “Холостяк“, владелица модельного агентства и поэтесса Дана Оханская удивила поклонников архивной фотографией 8-летней давности.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя девушка запостила снимок, который был снят еще до того, как она сделала ринопластику. На снимке юная Дана позировала на синем фоне в коротком трехцветном платье и черных туфлях на высоких шпильках. Свой образ Оханская дополнила ярким макияжем в розовых тонах и браслетами.

Дана из "Холостяка 10" показала, как выглядела до ринопластики скриншот

Отметим, что Дана не скрывает того, что обращалась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Звезда заявляет, что даже гордится своим поступком.

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