Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Где трусы?»: Регина Тодоренко удивила откровенным фото с отдыха

Комментариев: 1
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко удивила откровенным фото с отдыха
Регина Тодоренко удивила откровенным фото с отдыха
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Сексуальная домохозяйка: Катя Осадчая показала, чем угощает гостей

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белье телесного цвета, которое сливается с цветом кожи, на берегу моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и естественной красотой.

Под публикацией Регина иронично спросила:

«Где трусы?»

Тодоренко активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, а фанаты с огромным интересом наблюдают за звездой, комментируя каждую публикацию.

Поклонники отнеслись с юмором к своеобразному снимку певицы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Трусы-невидимки😄🏖️».

«Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина...»

 «А трусы ветром сдуло👏🙌».

«Красивые трусов не надевают».

«Офигеть, подумала, что вы голая».

«Да вам и без трусов можно. Отличная фигура».

«В восторге!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, Регина Тодоренко 2020, Регина Тодоренко певица, Регина Тодоренко фото, Регина Тодоренко отдых, Регина Тодоренко инстаграм, Регина Тодоренко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.12.2020, 17:21
Оценка:  0
гость
Вах снова абитна, да сафсэмъ писта нэ фитна.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь