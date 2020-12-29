«Где трусы?»: Регина Тодоренко удивила откровенным фото с отдыха
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белье телесного цвета, которое сливается с цветом кожи, на берегу моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и естественной красотой.
Под публикацией Регина иронично спросила:
«Где трусы?»
Тодоренко активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, а фанаты с огромным интересом наблюдают за звездой, комментируя каждую публикацию.
Поклонники отнеслись с юмором к своеобразному снимку певицы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Трусы-невидимки😄🏖️».
«Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина...»
«А трусы ветром сдуло👏🙌».
«Красивые трусов не надевают».
«Офигеть, подумала, что вы голая».
«Да вам и без трусов можно. Отличная фигура».
«В восторге!»
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