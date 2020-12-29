«Где трусы?»: Регина Тодоренко удивила откровенным фото с отдыха

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко удивила откровенным фото с отдыха instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в белье телесного цвета, которое сливается с цветом кожи, на берегу моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и естественной красотой.

Под публикацией Регина иронично спросила:

«Где трусы?»

Тодоренко активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, а фанаты с огромным интересом наблюдают за звездой, комментируя каждую публикацию.

Поклонники отнеслись с юмором к своеобразному снимку певицы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Трусы-невидимки😄🏖️». «Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина...» «А трусы ветром сдуло👏🙌». «Красивые трусов не надевают». «Офигеть, подумала, что вы голая». «Да вам и без трусов можно. Отличная фигура». «В восторге!»

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