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Джемма Артертон жалеет, что сыграла девушку Бонда: В чем причина

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Звезда фильма "Квант милосердия" Джемма Артертон нашла отрицательные стороны в роли Стробери Филдс.
Джемма Артертон жалеет, что сыграла девушку Бонда: В чем причина
Джемма Артертон жалеет, что сыграла девушку Бонда: В чем причина
Getty Images

Известная британская актриса Джемма Артертон поразила фанов откровенным признанием. Оказывается, артистка сожалеет о том, что 12 лет назад получила роль в бондиане.

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Так, в интервью изданию The Sun, звезда отметила, что согласилась сыграть Стробери Филдс в “Кванте милосердия“ только из-за трудного финансового положения. Ведь в то время 21-летняя начинающая актриса должна была оплачивать кредит за учебу в Королевской академии драматического искусства.

“В начале своей карьеры я была бедна, как церковная мышь, и была счастлива просто зарабатывать на жизнь. Меня до сих пор критикуют за то, что я снялась в “Кванте милосердия“ , но мне было 21 год, у меня был кредит на обучение, а вы знаете, это был фильм о Бонде“, - поделилась воспоминаниями актриса.

Артертон добавила, что с возрастом находила все больше негативных сторон роли девушки Бонда.

“Когда я стала старше, я поняла, что с женщинами Бонда было так много плохого. Стробери надо было просто сказать “нет“ и надеть туфли на плоской подошве“, - сказала знаменитость.

Джемма Артертон жалеет, что сыграла девушку Бонда в
Джемма Артертон жалеет, что сыграла девушку Бонда в "Кванте милосердия"
Кадр из фильма

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Теги: Джемма Артертон, девушка Бонда
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Источник: thesun.co.uk

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